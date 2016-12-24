Благодаря нацпроекту 720 социально значимых объектов Мордовии были подключены к Интернету

С 2025 года цели и задачи национального проекта «Цифровая экономика» будут реализовываться в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также на достижение технологического суверенитета.

С 2019 по 2021 годы 720 социально значимых объектов Мордовии были подключены к сети Интернет по волоконно-оптическим линиям связи и обеспечены услугами передачи данных. Стабильным Интернетом обеспечены органы местного самоуправления и государственной власти, образовательные организации, ФАПы, пожарные части и учреждения культуры.

В рамках нацпроекта в республике открыли Центр управления регионом, а также обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи, включая обращения и жалобы. Используются технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи. С момента внедрения Платформы обратной связи было получено и обработано более 42 тыс. обращений и сообщений от граждан по различным тематикам.

Нацпроектом предусмотрено и профессиональное обучение. За 2021-2022 годы его прошли 120 сотрудников исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их подведомственных организаций. Обучение проводилось по программам повышения квалификации РАНХиГС в сфере цифровой трансформации.