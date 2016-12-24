Активисты Народного фронта в РМ помогли решить заледеневшую пешеходную проблему

На минувшей неделе представители Народного фронта в РМ обратили внимание Администрации городского округа Саранск на обледенелые ступени по улице Полежаева. Учитывая постоянно меняющиеся погодные условия, коммунальным службам сложно поддерживать тротуары и лестницы в хорошем состоянии.

В качестве инициативной меры активисты Народного фронта обработали ступени солью, чтобы создать безопасные условия для прохождения и облегчить преодоление этого препятствия.