Новая выставка расскажет о создателях Мордовской автономии

7 января в Мордовском краеведческом музее им. И. Д. Воронина откроется выставка «Мордовская государственность. Портреты на фоне эпохи», посвящённой 95-летию создания Мордовской автономной области.

На выставке показан процесс создания, становления и развития Мордовии через призму жизни исторических личностей, стоявших у ее истоков и проделавших огромную работу для того, чтобы на карте РСФСР появилась Мордовская автономия.

Посетители увидят документы, фотографии и личные вещи выдающихся общественных и партийных деятелей, ученых, представителей творческой интеллигенции, без которых невозможно представить историю республики.

Выставка будет работать по 1 апреля 2025 года.