На Химмаше дорога в школу переходит в бездорожье

В столице Мордовии активно ведется строительство новых жилых домов, однако благоустройство территорий часто не успевает за темпами застройки и это создает множество проблем для местных жителей.

Народный фронт в РМ уже не первый год обращает внимание на необходимость благоустройства территорий в районе старого Химмаша. Здесь на улице Т.Бибиной вырос целый микрорайон, а на улице Пуркаева появилось несколько многоэтажных домов. Но дорога сразу к двум школам – музыкальной школе №6 и СОШ № 28, в которой обучается 868 человек – выполнена лишь наполовину.

– В плохую погоду детям из новых домов на улице Т. Бибиной приходится делать большой крюк, чтобы добраться до школы, – рассказывает общественникам жительница города Надежда. – Хотя от дома № 1 по улице Пуркаева до школы есть тротуар, дальше до улицы Т. Бибиной дети вынуждены идти по тропинке, а в дождливую погоду либо обходить, либо идти по проезжей части.

Рядом находятся открытые люки, что создает дополнительные опасности для детей. По словам местных жителей, ситуация остается неизменной уже несколько лет. Сначала долго ждали сноса старых общежитий – на сегодняшний день осталось только одно. Теперь жители надеются на строительство тротуара.

Народный фронт в Республике Мордовия призывает городские власти обратить внимание на этот участок и обеспечить безопасность пути детей к школе.