Поздравление Главы Мордовии с 95-летием со дня образования Мордовской автономии

Уважаемые жители Мордовии! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 95-летием образования Мордовской автономии!

Историческое событие, которое произошло 10 января 1930 года, имеет огромное значение для всех жителей республики. Образование автономной области способствовало созданию мордовской государственности. На ее основе впоследствии и была сформирована наша родная республика. Это содействовало росту промышленности, сельского хозяйства, развитию национальных языков.

Мордовия – часть Великой России. Мы гордимся знаменитыми земляками, сохраняем мордовскую культуру, бережно относимся к обычаям всех народов, проживающих в регионе.

Каждый житель региона вносит свой вклад в процветание мордовского края. Вместе с вами мы строим дороги и жилые дома, ремонтируем поликлиники и учреждения культуры, открываем новые школы. Особое внимание уделяем многодетным семьям, развитию талантливой молодежи. При поддержке Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина и Правительства России республика уверенно идет вперед.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и новых достижений на благо родной Мордовии и России!

Глава Республики Мордовия А. Здунов