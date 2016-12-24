Поздравление Главы Мордовии с Рождеством Христовым

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Рождеством Христовым!

Этот праздник пробуждает самые светлые чувства. Напоминает о важных жизненных ценностях - вере в добро, стремлении к справедливости, помощи ближнему, сострадании и прощении. Всё это каждому из нас даёт возможность стать лучше, найти силы для духовного роста.

Сегодня наши сердца с защитниками Отечества. Благодарю всех неравнодушных жителей Мордовии, кто молитвой и делом помогает приблизить Победу. Уверен, вместе мы преодолеем любые невзгоды.

В этот светлый праздник желаю мира, здоровья и благополучия! Пусть исполнятся самые добрые мечты и надежды!

Глава Республики Мордовия А. Здунов