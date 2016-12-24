Поздравление Главы Мордовии с Рождеством Христовым

«Мы - дети победителей»
Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Рождеством Христовым!
Этот праздник пробуждает самые светлые чувства. Напоминает о важных жизненных ценностях - вере в добро, стремлении к справедливости, помощи ближнему, сострадании и прощении. Всё это каждому из нас даёт возможность стать лучше, найти силы для духовного роста.
Сегодня наши сердца с защитниками Отечества. Благодарю всех неравнодушных жителей Мордовии, кто молитвой и делом помогает приблизить Победу. Уверен, вместе мы преодолеем любые невзгоды.
В этот светлый праздник желаю мира, здоровья и благополучия! Пусть исполнятся самые добрые мечты и надежды!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
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