Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны

Глава Мордовии Артём Здунов 17 декабря выступил в качестве лектора Российского общества «Знание». Лекция состоялась в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 годов в рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции «Знание. Герои». Как отметила ректор МГПУ имени М.Е. Евсевьева, председатель Мордовского регионального отделения Российского общества «Знание» Марина Антонова, акция направлена на сохранение исторической памяти.



Руководитель региона выступил перед студентами и молодыми педагогами с лекцией «Герои моей семьи - герои моей страны». 2025 год пройдет для нашей страны под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Артём Здунов подчеркнул: важно доносить до молодежи историческую правду, сохранять память о подвигах наших предков.



Война унесла 27 миллионов человеческих жизней. Материальные потери СССР составили около трети всего национального богатства. Было разрушено 1710 городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень, более 32 тысяч промышленных предприятий, около 100 тысяч колхозов и совхозов.



Война выдвинула много великих полководцев. Славу Мордовии составляют генерал армии Максим Пуркаев, генерал-полковники Иван Болдин, Сергей Горюнов, маршал Советского Союза Сергей Ахромеев. Величайший подвиг совершил Герой Советского Союза Михаил Девятаев.



В годы войны на территории республики было сформировано несколько воинских подразделений, среди которых легендарная 326-я Рославльская стрелковая дивизия. Ее бойцы громили фашистов под Москвой и Ржевом, в Ленинграде и Пскове, освобождали Эстонию, закончив славный боевой путь в Германии на Эльбе.



Тяжелейшие испытания выпали на долю тех, кто приближал Победу в тылу. Около 100 тысяч жителей Мордовии были мобилизованы на строительство Сурского оборонительного рубежа.



Республика стала одним из центров Поволжья по реабилитации раненых - здесь размещались 13 госпиталей, 6 из них в Саранске.

Мордовия приняла более 80 тысяч человек, вывезенных из фронтовой полосы, в том числе свыше 25 тысяч детей. Для размещения трех тысяч сирот было создано 26 интернатов. Уже в первые месяцы войны жители республики усыновили и взяли на воспитание почти половину из них.



«В следующем году еще одной важной исторической датой станет 80-летие Парада Победы на Красной площади. Его участниками были более 80 уроженцев Мордовии, в их числе три полных кавалера ордена Славы и семь Героев Советского Союза, один из них - брат моего дедушки Василий Федорович Здунов, - сказал Глава республики. - Нам всем важно всегда помнить: мы - дети победителей».



Дело своих дедов и прадедов сейчас продолжают участники СВО - герои нашего времени. Глава Мордовии поблагодарил всех, кто помогает фронту, нашим бойцам и их семьям, и подчеркнул: «Мы обязательно победим! Правда на нашей стороне!»