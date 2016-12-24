В Мордовии инспекторы ДПС задержали водителя «десятки» после стрельбы по колесам

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Как сообщает МВД по РМ, 30 ноября в 21 час 30 минут на улице Ленина в селе Теньгушево сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль «ВАЗ-2110», водитель которого не выполнил требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования с сиреной и мигалками водителя неоднократно предупреждали о необходимости остановки, но беглец не реагировал.
После выезда из населенного пункта полицейские приняли решение о необходимости применения табельного огнестрельного оружия. После прострела заднего левого колеса автомашина была принудительно остановлена. Находившийся за рулем товарищ попытался убежать в поле, но был настигнут сотрудниками Госавтоинспекции.
На задержанного были составлены протоколы, в том числе за езду без прав и за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке. Автомашину изъяли и переместили на специализированную стоянку.
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