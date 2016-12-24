В ноябре жители Мордовии перечислили мошенникам свыше 50 миллионов рублей

В МВД по Республике Мордовия прошел онлайн-брифинг по вопросам профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Как отмечалось, за прошедший ноябрь в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении денежных средств обратились более 100 местных жителей, которые лишись свыше 50 миллионов рублей. Люди «продляли» договоры на действие сим-карт, под мнимой угрозой оформления на них кредитов злоумышленниками переводили деньги на «безопасные счета», инвестировали денежные средства на фейковых брокерских платформах и т.д.

По словам заместителя начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникативных технологий регионального МВД Владимира Печаткина, с каждым разом приемы мошенников по отъему денег у населения становятся все более изощренными. Так, в прошедшем месяце девять граждан лишились около 2,3 миллионов рублей после установки на мобильный телефон приложения по учету и оплате электроэнергии для получения мифических бонусов.

Как отметил начальник отдела безопасности и защиты информации отделения Национального банка по РМ Александр Петров, после введения Закона о двухдневном периоде охлаждения, который усложнил проведение сомнительных операций, злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью «инкассаторов» – подставных курьеров.

В завершение спикеры в очередной раз напомнили, как не попасться на уловки мошенников:

– прервите разговор, если позвонил незнакомый человек и завел речь о деньгах

– никогда не сообщайте личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать

– не переходите по подозрительным ссылкам, которые поступают по смс, в почте или мессенджерах

– при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно наберите номер телефона банка, который указан на карте или на официальном сайте финансовой организации.