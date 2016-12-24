Благодаря господдержке в Мордовии развивается центр интеллектуального развития детей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей Мордовии. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» Светлана Прусакова получает господдержку на развитие школы скорочтения «iq-007».

Тренинговый центр, направленный на развитие всех интеллектуальных способностей, помогает повышать уровень грамотности, показатели по русскому языку, улучшает у ребёнка почерк, графомоторные навыки, развивает математическую смекалку, логику, аналитические и изобретательские способности.

«У нас занимаются дети дошкольного и школьного возрастов. Развиваем память, речь, внимание, мышление, учим правильно и быстро читать, - рассказывает социальный предприниматель. - Воспитываем у ребят любовь к чтению, художественной литературе и поэзии благодаря развитию эмоционального интеллекта, образного и абстрактного мышления».

Недавно Светлана получила грант от Минэкономики Мордовии, что позволило вывести бизнес на новый уровень. Увеличено количество кабинетов для занятий, расширен штат сотрудников, созданы новые рабочие места. Для занятий закуплено дополнительное оборудование, методическое пособие и мебель.

Помимо гранта, социальный предприниматель неоднократно обращалась за господдержкой в центр «Мой бизнес». Бесплатно принимала участие в школе «Социального предпринимателя» и обучающей бизнес-игре «Где мои деньги», получала услуги по изготовлению рекламно-полиграфической продукции. Об этих и других мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.