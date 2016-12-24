РИА Новости подготовило рейтинг регионов по способности жителей накопить миллион рублей

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Согласно исследованию РИА Новости, в России среднестатистическому работнику, откладывающему 10% от своих трудовых доходов, нужно чуть более семи лет для накопления 1 миллиона рублей. И это при условии неприкосновенности сбережений и ежемесячной капитализации процентов на банковском вкладе.
В региональном разрезе сроки накопления существенно разнятся. Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по способности населения накопить крупную сумму.
Лидером рейтинга оказался Чукотский автономный округ, накопить 1 миллион рублей в этом регионе можно за четыре года и один месяц. Москва расположилась в рейтинге на четвертом месте – жители столицы станут миллионерами за четыре года 10 месяцев.
Мордовию авторы исследования поставил на 70 место в рейтинге. По мнению экспертов, у нас накопить миллион рублей работающий человек со средней зарплатой сможет почти за 9 лет – регулярно размещая 10% от своих трудовых доходов на банковский вклад.
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