Больше 456 тысяч человек подписаны на госпаблики Мордовии

1 декабря исполнилось ровно два года со дня, когда в России вступил в силу закон о госпабликах. Напомним, что он обязал органы местного самоуправления, органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения вести свои официальные сообщества в соцсетях.

ИТ-комитет Госдумы РФ провел заседание, на котором подвели итоги работы по развитию госпабликов за два года. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается 175 тыс. таких сообществ, на которые подписаны больше 50 млн человек.

«Главная задача госпабликов – обеспечивать прямую и простую коммуникацию между гражданами и органами власти на всех уровнях. Метка «госорганизация» стала гарантией достоверной информации и безопасной цифровой среды. Важно, чтобы гражданин на отечественных площадках не только узнавал о работе учреждения, но и мог написать о своей проблеме и получить помощь», – сообщил председатель ИТ-комитета Александр Хинштейн.

«Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 33% жителей России читают и подписаны на госпаблики. Для нас это большая ответственность. Одна из следующих задач – работа над точками роста: создание универсального набора функций в паблике для граждан независимо от масштаба страницы, поддержка администраторов страниц, повышение качества контента», – поделился гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

В Мордовии на данный момент зарегистрированы 1 312 госпабликов. На них подписаны 456 044 человека.