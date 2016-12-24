В УФСИН по РМ проверили стрелковые и специальные навыки сотрудников

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия с сотрудниками старшего, среднего и младшего начальствующего состава прошли контрольно-проверочные занятия по профессиональной служебной и физической подготовке.

В ходе занятий были сданы зачеты по огневой подготовке: знанию мер безопасности при обращении с оружием и практической стрельбе из 9 мм пистолета Макарова.

Как отмечается в информации ведомства, сотрудники практически всех подразделений показали хорошие навыки владения оружием, а также высокие результаты в физической и специальной подготовке.