В УФСИН по РМ проверили стрелковые и специальные навыки сотрудников

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В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия с сотрудниками старшего, среднего и младшего начальствующего состава прошли контрольно-проверочные занятия по профессиональной служебной и физической подготовке.
В ходе занятий были сданы зачеты по огневой подготовке: знанию мер безопасности при обращении с оружием и практической стрельбе из 9 мм пистолета Макарова.
Как отмечается в информации ведомства, сотрудники практически всех подразделений показали хорошие навыки владения оружием, а также высокие результаты в физической и специальной подготовке.
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Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
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