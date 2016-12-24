В Мордовии «продавец» водительских прав отправится на исправительные работы

В Саранске суд вынес приговор 29-летнему жителю Дубенского района, обвиняемого в мошенничестве. Этот деятель обещал жительнице Саранска помочь со сдачей экзамена на получение водительского удостоверения, забрал у нее деньги и «кинул».

По данным следствия, при встрече в декабре 2023 года с жительницей Саранска фигурант дела согласился решить вопрос девушки, желавшей стать полноправным водителем. При этом, он получил от нее 75 тысяч рублей, якобы для последующей передачи нужным сотрудникам правоохранительных органов.

В действительности, парень ни с кем в ГИБДД не связывался, а полученные деньги просто потратил на личные нужды. В свою очередь, неоднократные попытки девушки сдать теоретическую часть экзамена оказались безуспешными. Обманутая автомобилистка обратилась с заявлением в правоохранительные органы и смогла избежать уголовной ответственности по факту покушения на дачу взятки в связи с деятельным раскаянием.

В ходе расследования вину в преступлении молодой человек признал и возместил причиненный ущерб. По информации из Октябрьского суда Саранска, приговором ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 процентов в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.