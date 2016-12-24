Житель Мордовии перечислил мошенникам отцовские сбережения

Несмотря на противодействие преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и ежедневную профилактическую работу, число мошенничеств в отношении жителей Мордовии продолжает расти и сейчас составляет более половины от общего количества зарегистрированных преступлений.

Об очередном преступном эпизоде из данной категории сообщает МВД по РМ. В этот раз жертвой аферистов стал 34-летний житель Рузаевского района.

Схема обмана и в этом случае была типичной. После телефонных разговоров с мнимыми сотрудниками спецслужбы и контрольно-надзорного органа молодой человек обналичил денежные средства и с помощью приложения на телефоне перечислил все на «безопасный счет». Он перевел 1 миллион 600 тысяч рублей, принадлежащих отцу и переданных ему в целях сохранности.

Аферисты пытались и далее «раскручивать» жителя Мордовии, но он уже смог здраво оценить ситуацию и обратился за помощью в полицию.