Житель Мордовии перечислил мошенникам отцовские сбережения

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Несмотря на противодействие преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и ежедневную профилактическую работу, число мошенничеств в отношении жителей Мордовии продолжает расти и сейчас составляет более половины от общего количества зарегистрированных преступлений.
Об очередном преступном эпизоде из данной категории сообщает МВД по РМ. В этот раз жертвой аферистов стал 34-летний житель Рузаевского района.
Схема обмана и в этом случае была типичной. После телефонных разговоров с мнимыми сотрудниками спецслужбы и контрольно-надзорного органа молодой человек обналичил денежные средства и с помощью приложения на телефоне перечислил все на «безопасный счет». Он перевел 1 миллион 600 тысяч рублей, принадлежащих отцу и переданных ему в целях сохранности.
Аферисты пытались и далее «раскручивать» жителя Мордовии, но он уже смог здраво оценить ситуацию и обратился за помощью в полицию.
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