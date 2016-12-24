Господдержка помогает предпринимателю из Мордовии развивать Русскую классическую школу

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей Мордовии. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» Елена Смольянова получает господдержку на развитие Русской классической школы «Гимназика».

Елена Смольянова – основатель школы и социальный предприниматель. Является получателем гранта, который помог в развитии школы.

«Гимназика» - частная школа полного цикла образования, где для детей создан благоприятный психологический климат с наполнением класса не более 15 человек, - рассказывает Елена. - У нас созданы индивидуальные образовательные маршруты, применяется инклюзивное обучение. Обучаем и детей с ОВЗ».

Помимо гранта, социальный предприниматель получает нефинансовые меры господдержки от Центра «Мой бизнес» — участвует в форумах, семинарах и мастер-классах.

О всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.