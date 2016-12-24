Бизнесу Мордовии рассказали о пользе нейросетей и крепкой семьи

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей Мордовии. На прошедшем недавно форуме «Мой бизнес. Моя семья», который организован благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», субъектам малого и среднего бизнеса рассказали о пользе нейросетей для роста продаж.

Один из ключевых спикеров форума Артур Салякаев привел 10 примеров использования нейросетей для роста продаж самозанятых. Он отметил, что нейросети позволяют создавать дизайн и контент быстро, что особенно важно в современном бизнесе.

«Первые результаты могут потребовать несколько десятков попыток, прежде чем получится идеальное изображение, но итоговый результат того стоит, - подчеркнул спикер. - Сейчас некоторые широко известные бренды активно применяют нейросети для создания дизайнов и видеоконтента».

Выступление было построено в режиме диалога, все желающие получили ответы на актуальные вопросы. После чего Артур рассказал об особенностях семейного бизнеса, отметив его преимущества и риски.

«Уважение внутри семьи создает доверие вовне, - отметил спикер главный принцип построения бизнеса. - Наша задача вдохновить предпринимателей, стремящихся объединить успех в бизнесе с крепкими семейными ценностями».