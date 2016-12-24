Ведомства Мордовии для господдержки бизнеса наращивают сотрудничество с банками

В Минэкономики Мордовии состоялась встреча руководителей ведомств, оказывающих поддержку региональному бизнесу по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», с представителями одного из ведущих банков страны. Стороны обсудили актуальные вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства, усиление взаимодействия с Гарантийным фондом и Центром «Мой бизнес». Отдельным пунктом обсуждений стала реализация в регионе программы «Альфа Конфа Практика» и взаимодействие с организациями, оказывающими господдержку бизнеса.

«Минэкономики Мордовии и организации, оказывающие господдержку региональному бизнесу, активно сотрудничают со всеми банками по различным проектам, - подчеркнул, открывая собрание, Первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин. - Есть точки роста и по взаимодействию с Гарантийным фондом Мордовии, эту работу будем продолжать, обеспечивая стабильное развитие малого и среднего бизнеса».

С центром «Мой бизнес» представители банка договорились продолжать реализацию совместных проектов, в том числе сопровождение целевого использования предоставляемых предпринимателям займов.

«С банковским сектором взаимовыгодное сотрудничество у нас налажено уже не первый год. Совместно мы проводили выезды в рамках проекта «Бизнес Десант», а также «День открытых дверей», - рассказывает директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина. - Мы будем развивать наше сотрудничество и дальше. Например, совсем скоро проведем два масштабных мероприятия - Альфа Конфа и региональный Форум «Мой бизнес. Моя Семья», которые состоятся в конце ноября».

В результате встречи достигнута договоренность с Гарантийным фондом Мордовии об увеличении количества кредитных заявок и проведении совместных мероприятий, нацеленных на информирование субъектов МСП о возможности привлечения финансовых средств со льготной государственной поддержкой в рамках национального проекта.

«Мы обеспечим Центр «Мой бизнес» всей необходимой информацией по программе «Альфа Конфа Практика» для информирования в группах и пабликах, - отметила региональный управляющий Светлана Башкова. - С представителями Минэкономики Мордовии обсудили календарь мероприятий на декабрь и возможность нашего присутствия на них в качестве партнера».