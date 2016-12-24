В Саранске организуют экологический квест «Чистые игры»

«Вы чтите память победителей»
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
Квест «Чистые Игры» - это командные соревнования по сбору и сортировке мусора на загрязненной территории, призванный дать альтернативу субботникам. По информации Минлесхоза РМ, экологические соревнования в столице Мордовии пройдут 11 октября на Луховском пруду.
Чтобы принять участие в Чистых играх в Саранске нужно собрать команду и зарегистрироваться на игру по ссылке.
Для участников приготовлены дополнительные активности на свежем воздухе, экологические мастер-классы, спортивные конкурсы, угощения и подарки.
Начало в 15:00.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»