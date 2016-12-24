В Саранске организуют экологический квест «Чистые игры»

Квест «Чистые Игры» - это командные соревнования по сбору и сортировке мусора на загрязненной территории, призванный дать альтернативу субботникам. По информации Минлесхоза РМ, экологические соревнования в столице Мордовии пройдут 11 октября на Луховском пруду.

Чтобы принять участие в Чистых играх в Саранске нужно собрать команду и зарегистрироваться на игру по ссылке.



Для участников приготовлены дополнительные активности на свежем воздухе, экологические мастер-классы, спортивные конкурсы, угощения и подарки.

Начало в 15:00.