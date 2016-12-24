Двое управленцев из Мордовии участвуют в программе «Школа мэров»

В Москве стартовало обучение третьего и четвертого потоков по программе «Школа мэров». Она была запущена в прошлом году по поручению Президента России, чтобы подготовить высококвалифицированных управленцев, способных реализовать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения.

«Это часть системных решений нашего Президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. Сюда же входит введение почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления», учреждение Всероссийской муниципальной премии «Служение», проведение форума «Малая Родина – сила России» и программы кадрового развития муниципального сообщества», – сообщил в ходе своего выступления Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Подробнее об открытии «Школы мэров» можно почитать здесь: clck.ru/3DorWy.

Программа реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Обучение включает 500 академических часов и 6 тематических модулей. Участники смогут перенять опыт в муниципалитетах 10 регионов: Москва и Московская область, Архангельская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Самарская области, ХМАО-Югра, Чеченская Республика, Республика Саха – Якутия.

До 12 октября в столице России продлится первый модуль «новой волны». В числе слушателей двое представителей нашей республики – Депутат Совета депутатов г.о. Саранск, директор «Детской пищевой станции» Сергей Киреев и Первый заместитель Главы Старошайговского района Елена Котькина.