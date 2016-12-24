В Мордовии завершили расследование уголовного дела об убийстве в прошлом веке

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении жителя республики, обвиняемого в умышленном убийстве с целью скрыть другое преступление.

По данным следствия, в ночь на 22 августа 1993 года в лесопосадках возле города Ардатова обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался совершить половой акт с местной жительницей. Он ударил женщину, причинив ей телесные повреждения, отчего она стала кричать. Опасаясь, что жертва сообщит о произошедшем в правоохранительные органы, и его привлекут к уголовной ответственности, фигурант дела совершил убийство потерпевшей - задушил ее.

Долгое время преступление оставалось не раскрытым. В текущем году в рамках целенаправленной работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России повторно изучили материалы уголовного дела. Совместно с оперативными сотрудниками полиции преступление удалось раскрыть, были установлены и допрошены новые свидетели преступления, проведены судебные экспертизы.

Благодаря грамотно подобранной тактике допроса, фигурант дела подробно рассказал о совершенном преступлении, подтвердив обстоятельства убийства в ходе проверки показаний на месте.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.