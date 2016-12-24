В Мордовии пьяный водитель «Гранты» снес столб линии электропередач

По информации Госавтоинспекции республики, 8 октября в Краснослободском районе в 20.50 на автодороге в селе Колопино 35-летний водитель автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, не обеспечил безопасный скоростной режим и не справился с управлением – автомобиль вылетел в правый по ходу движения кювет и врезался в световую опору линии электропередач.

В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован в больницу. У него установлено алкогольное опьянение. На мужчину составили административные протоколы за нетрезвое вождение, управление т/с без использования ремней безопасности и повреждение дорожных сооружений.