В УФСИН по РМ провели кулинарный конкурс «Дары осени»

В учреждениях, подведомственных Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия, а также медико-санитарной части № 13 ФСИН России в рамках проведения месячника пожилых людей прошел конкурс «Дары осени».

В ходе конкурса участники продемонстрировали не только мастерство кулинарии, но и креативный подход к оформлению своих работ. Столы были уставлены аппетитными салатами, домашними заготовками, а также оригинальными композициями из цветов, овощей и фруктов.

Как отмечают в ведомстве, по итогам конкурса победители были награждены дипломами и памятными подарками.