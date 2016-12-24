В Саранске двое граждан Кыргызстана осуждены за нарковояж в Мордовию

Двое граждан Кыргызской Республики выслушали в Саранске приговор суда за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

По данным следствия, 15 января этого года парочка приехала на автомобиле в Саранск из Москвы с наркотической миссией. «Товар» они забрали из тайника в Московской области и оборудовали в жилом секторе на территории Ленинского района 25 «закладок» с героином и метадоном.

После этой операции наркокурьеры намеревались поехать в Пензенскую область для дальнейшего распространения запрещенных веществ, однако были задержаны оперативниками УНК МВД по РМ.

В ходе проведения личного досмотра иностранцев, временно находящихся на территории Российской Федерации, и обследования тайников было изъято 46 свертков с наркотиками.

В автомобиле задержанных улов оказался еще больше - 30 свертков с героином, 30 свертков с метадоном и 58 свертков с мефедроном. Всего было изъято наркотических средств общей массой более 130 граммов.

Задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации прокуратуры РМ, суд приговорил криминальных гастролеров к 13 годам и 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.