Жительница Саранска инвестировала в мошенников почти 3 миллиона рублей

Очередной случай поразительной доверчивости и финансовой безрассудности зафиксировали полицейские в столице Мордовии. 54-летняя жительница Саранска в стремлении разбогатеть на инвестициях угодила в ловушку аферистов.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала, что в мессенджере с ней связался некий бизнес-партнер инвестиционной биржи и предложил дополнительный заработок на электронных торгах.

Обольстив собеседницу перспективами получения высоких доходов, незнакомец рекомендовал ей установить определенное приложение, зарегистрироваться и пополнить инвестиционный счет. В результате, в период с 20 августа по 12 сентября женщина вносила на счет денежные средства из личных сбережений - суммы варьировались от 30 тысяч до 500 тысяч рублей.

Развязка наступила, когда жительница Саранска вознамерилась вывести вложенные деньги - с ней просто перестали выходить на связь. Общая сумма причиненного ущерба составила 2 миллиона 768 тысяч 400 рублей.