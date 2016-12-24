20-летний парень из Саранска поплатился штрафом за публичную демонстрацию запрещенной символики

По информации МВД по РМ, сотрудники центра по противодействию экстремизму установили, что 20-летний житель Саранска разместил в публичном доступе на своей странице в социальной сети изображение со старославянским символом в определенной цветовой гамме, по периметру которого демонстрировалась нацистская атрибутика.

В отношении молодого человека был составлен административный протокол за публичную демонстрацию запрещенной символики.

По решению суда парню назначили наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.