Нацпроект бесплатно защищает бизнес Мордовии от ошибок

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» субъекты МСП имеют возможность бесплатного доступа к электронному сервису «Суперсверка», который позволяет защитить бизнес от ошибок.



Индивидуальные предприниматели и ООО, зарегистрированные в Мордовии, могут воспользоваться услугами, которые включают в себя:



- сверку с бюджетом (ЕНС) в реальном времени

- сверку НДС (книги покупок/продаж) с контрагентами

- сверку РСВ, ЕФС-1 и персонифицированных сведений.



Для получения услуги необходимо зарегистрироваться по ссылке. При этом важно использовать СБИС электронную отчетность.



Подробнее о мерах государственной поддержки бизнеса можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.