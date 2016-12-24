Нацпроект бесплатно защищает бизнес Мордовии от ошибок

«Этот труд оценят наши потомки»
В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» субъекты МСП имеют возможность бесплатного доступа к электронному сервису «Суперсверка», который позволяет защитить бизнес от ошибок.
Индивидуальные предприниматели и ООО, зарегистрированные в Мордовии, могут воспользоваться услугами, которые включают в себя:
- сверку с бюджетом (ЕНС) в реальном времени
- сверку НДС (книги покупок/продаж) с контрагентами
- сверку РСВ, ЕФС-1 и персонифицированных сведений.
Для получения услуги необходимо зарегистрироваться по ссылке. При этом важно использовать СБИС электронную отчетность.
Подробнее о мерах государственной поддержки бизнеса можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.
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В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»
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