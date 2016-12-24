Жителя Саранска будут судить за злостное уклонение от погашения огромной кредиторской задолженности

О необычном уголовном деле, которое будет рассматриваться в Ленинском суде Саранска, сообщает прокуратура РМ. 43-летний житель мордовской столицы обвиняется в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2021 году Арбитражный суд г. Москвы принял решение взыскать с обвиняемого солидарно в порядке субсидиарной ответственности более 1,6 млрд рублей в пользу кредитной организации. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство.

При этом, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, в период с января 2022 года по декабрь 2023 года должник не сообщил судебному приставу-исполнителю о наличии и об открытии банковских счетов.

Мужчина решил утаить денежные средства, полученные в связи с осуществлением трудовой деятельности в коммерческих организациях, а также находившиеся на банковских счетах 3 миллиона рублей.

Теперь обвиняемому грозит наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.