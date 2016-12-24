В Мордовии спецназ Росгвардии поддержал донорскую акцию «От сердца к сердцу»

Ветераны и личный состав спецподразделений ОМОН «Аркуда», СОБР и СОБР «Звезда» Росгвардии по Республике Мордовия в честь Дня образования отрядов приняли участие во всероссийской ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу».

По традиции вместе с уже опытными коллегами акцию поддержали росгвардейцы, недавно поступившие на службу. Перед процедурой донации медицинские сотрудники провели осмотр и взяли образцы крови у личного состава спецподразделений.

«Участие в подобных мероприятиях у нас стало доброй традицией. Мы зачастую выполняем служебные задачи с риском для жизни и как никто другой знаем, как важно нуждающемуся человеку вовремя получить донорскую кровь», - отметил один из участников акции.

Более 30 сотрудников спецподразделений Росгвардии сдали кровь и ее компоненты для нужд республиканской станции переливания крови.

Медики поблагодарили росгврадейцев и отметили, что всегда рады видеть их в рядах доноров.