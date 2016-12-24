В Саранске директор муниципального предприятия ответит в суде за служебный подлог

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 52-летнего директора муниципального предприятия, причастного к служебному подлогу.

Установлено, что в 2023 году в рамках государственного контракта осуществлялся текущий ремонт помещения Большого зала в Администрации Саранска. Директор казенного учреждения при приемке выполненных подрядчиком работ подписал все необходимые документы.

При этом, фигурант дела знал, что работы выполнены с нарушениями и не в полном объеме, но хотел получить положительную оценку своей деятельности как руководителя учреждения. Таким образом бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

На основании собранных материалов было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). В ходе следствия вину обвиняемый признал. В свою очередь, в отношении индивидуального предпринимателя сейчас расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.