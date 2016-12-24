В школах Зубово-Полянского района прошли «Уроки цифры»

«Время героев - это наше время!»
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Новые «Уроки цифры» провели в нескольких школах Зубово-Полянского района Мордовии. Стратегическим партнером и автором уроков выступает Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.
«Уроки цифры» прошли в Зубово-Полянской гимназии, школе им. Героя Советского Союза И.Г. Парамонова, а также в Уметской школе Зубово-Полянского района.
Новый «Урок цифры» посвящен теме «Искусственный интеллект: промт-инжиниринг». Школьники узнали, что такое искусственный интеллект и нейронные сети, а также усвоили как правильно составлять промты, чтобы получить качественный результат.
Ребята выяснили, как с помощью промптинга можно взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей. Практические навыки школьники закрепили в игровом тренажере.
Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».
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