В школах Зубово-Полянского района прошли «Уроки цифры»

Новые «Уроки цифры» провели в нескольких школах Зубово-Полянского района Мордовии. Стратегическим партнером и автором уроков выступает Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.

«Уроки цифры» прошли в Зубово-Полянской гимназии, школе им. Героя Советского Союза И.Г. Парамонова, а также в Уметской школе Зубово-Полянского района.

Новый «Урок цифры» посвящен теме «Искусственный интеллект: промт-инжиниринг». Школьники узнали, что такое искусственный интеллект и нейронные сети, а также усвоили как правильно составлять промты, чтобы получить качественный результат.

Ребята выяснили, как с помощью промптинга можно взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей. Практические навыки школьники закрепили в игровом тренажере.

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».