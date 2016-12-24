В Мордовии перед судом предстанет 17-летний посыльный телефонных мошенников

Несовершеннолетнего криминального курьера весной этого года задержали оперативники уголовного розыска МВД по РМ. Парень за один день успел наведаться к двум обманутым пожилым жительницам Мордовии, у которых забрал более 350 тысяч рублей.

Сначала в полицию поступило заявление от 82-летней жительницы райцентра Торбеево. Она рассказала о телефонном звонке незнакомца, который сообщил о случившемся ДТП, виновницей которого якобы стала ее дочь. Чтобы та избежала неприятных последствий, требовалось передать деньги на лечение пострадавших. Для убедительности, пенсионерке сказали приготовить кроме денег еще два полотенца и простынь, которые потребуются в больнице.

Вскоре к женщине подъехал молодой человек, которому она передала вещи и 221 тысячу рублей. Потом потерпевшая вышла на связь с дочерью, которая узнала о произошедшем обмане с несуществующим ДТП и немедленно сообщила об этом в полицию.

Оперативники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. В этот же день молодой человек был задержан в Темниковском районе. К тому времени он уже успел забрать у пенсионерки в поселке Явас 150 тысяч рублей по аналогичной мошеннической схеме.

По информации МВД по РМ, парень нашел себе такую «подработку» в интернете. За процент от полученных денежных средств он согласился забирать у стариков деньги по указанию организаторов криминального промысла. Вину в содеянном он признал и полностью возместил причиненный ущерб еще до рассмотрения дела в суде.