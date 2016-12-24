Жительница Саранска обокрала подругу, пока та лечилась в больнице

В столице Мордовии перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, устроившая себе праздник жизни за счет заболевшей подруги. По информации МВД по РМ, женщина обвиняется в хищении денег и ювелирных украшений.

В июне этого года из своей квартиры в больницу на скорой была доставлена жительница города. До лечебного учреждения пациентку сопровождала знакомая, с которой она длительное время поддерживала дружеские отношения.

После госпитализации подруги женщина вернулась в ее квартиру, так как там осталась несовершеннолетняя дочь потерпевшей. С собой у дамы находилась сумка заболевшей – ее выдали из-за невозможности хранения в больнице.

Обвиняемая пошарила в сумке и обнаружила в кошельке подруги 68 тысяч рублей. Это обстоятельство придало дальнейшим событиям криминальный характер. Пока женщина находилась на лечении, ее знакомая приобретала на обнаруженные деньги продукты питания, алкоголь, одежду, обувь, а также тратила на развлечения и поездку на такси по Мордовии.

После того, как все деньги закончились, в ход пошли ювелирные украшения из сумки на общую сумму более 114 тысяч рублей. Золотые изделия жительница Саранска продала неизвестному мужчине, выручив за них 40 тысяч рублей.

В день выписки знакомой злоумышленница решила скрыть следы преступления и выкинула сумку со всем содержимым в мусорный контейнер. Своей подруге она сказала, что не знает ничего о сумке и не представляет, где она может находиться. Потерпевшая была вынуждена обратиться в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность беззастенчивой особы к хищению денег и ювелирных украшений у своей знакомой. Она полностью признала свою вину.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.