В Мордовии иномарка насмерть сбила безрассудного пешехода

По информации Госавтоинспекции республики, 4 октября в Кадошкинском районе в 21:30 на 41 км автодороги «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево» 27-летний молодой человек за рулем автомашины «Ауди А4» совершил наезд на 47-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги навстречу транспортным средствам.

Судя по фото из сообщения Госавтоинспекции, безрассудный товарищ шел прямиком посреди дороги.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, назначены экспертизы. Отмечается, что водитель иномарки находился в трезвом состоянии.