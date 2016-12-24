Молодежка Народного фронта поздравляет Президента страны добрыми делами

В день рождения Президента России представители молодежной команды Народного фронта проводят марафон добрых дел в регионах страны. Волонтеры помогают пенсионерам, сотрудникам и подопечным социальных учреждений, приводят в порядок общественные территории, посещают пункты временного размещения и приюты для животных.

«Каждый год мы отмечаем день рождения нашего лидера Владимира Владимировича Путина настоящими делами. Считаем, что активности или праздничные мероприятия всегда должны быть полезными. Накануне и в сам праздник в 50 регионах страны молодежь Народного фронта работает там, где нужна помощь. В Белгородской области ребята навестили жителей одного из ПВРов, в Оренбуржье трудятся у семьи, которая пострадала во время весеннего паводка, во многих субъектах России помогают родным бойцов СВО», - рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

В честь дня рождения Президента Российской Федерации участники команды Молодежного крыла Народного фронта в Мордовии присоединились к марафону добрых дел. Ребята оказали помощь Дому счастливых собак HAPPY DOLLY - помогли отсыпать щебнем часть территории приюта. Сезон дождей уже наступил, а значит становится очень грязно и сыро, делая невозможным выгул подопечных. Также убрались в клетках четвероногих питомцев, передали корм и картон для утепления вольеров. Сейчас в приюте проживает более 70-ти «постояльцев», у каждого своя история и все они разные - скромные, ревнивые, капризные и ценящие человеческую доброту.

«Ранее Молодежное крыло уже посещало данный приют и оказывало помощь, подобные акции не являются единичными и направленны на воспитание духа ответственности. Мы рады, что молодые люди с радостью соглашаются помочь приютам. И мы всегда ждём новых людей в нашей дружной команде», - сказал участник Молодежного крыла Аширов Руслан.

«Помочь добрым делом - это лучший подарок, который можно только сделать. Команда Молодежного крыла Народного фронта в Республике Мордовия рада оказать помощь приюту HAPPY DOLLY и призывает каждого к ответственному отношению к животным, воспитывать в себе и в окружающих чувство доброты и сострадания», - отметил координатор Молодежного крыла Народного фронта в РМ Антон Нырков.