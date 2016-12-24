В Мордовии буйный заключенный колонии выслушает еще один приговор суда

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с оперативниками регионального Управления ФСИН пресечена противоправная деятельность 38-летнего заключенного одной из исправительных колоний.

Установлено, что в июле 2024 года фигурант, отбывающий наказание за совершение нескольких преступлений, в том числе террористической направленности, совершил нападение на сотрудника исправительного учреждения.

Желая показать свое негативное отношение к уголовно-исполнительной системе и выражая свое несогласие с проведением обыскных мероприятий на территории промышленной зоны колонии, нанес проверяющему телесные повреждения, тем самым дезорганизовав деятельность исправительного учреждения.

На основании собранных материалов было расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). По ней обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, свою вину он признал.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.