Шахматисты Саранска просят присвоить местному клубу имя Владимира Жириновского

Репортер

Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии, руководитель фракции «ЛДПР» Евгений Тюрин провел прием граждан, в ходе которого было рассмотрено коллективное обращение жителей Саранска.

Петр Поршин от имени сообщества саранских шахматистов-любителей обратился к парламентарию с просьбой укрыть навесами игровые столы в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина. По словам жителя Саранска, козырьки защитят от осадков и позволят шахматистам предаваться любимому занятию в любую погоду.

Также Петр Поршин просил присвоить местному шахматному клубу имя Владимира Жириновского.

Как сообщается, Евгений Тюрин взял обращение под личный контроль. По данному вопросу будут направлены запросы в профильные структуры.

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