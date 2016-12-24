Шахматисты Саранска просят присвоить местному клубу имя Владимира Жириновского

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Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии, руководитель фракции «ЛДПР» Евгений Тюрин провел прием граждан, в ходе которого было рассмотрено коллективное обращение жителей Саранска.
Петр Поршин от имени сообщества саранских шахматистов-любителей обратился к парламентарию с просьбой укрыть навесами игровые столы в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина. По словам жителя Саранска, козырьки защитят от осадков и позволят шахматистам предаваться любимому занятию в любую погоду.
Также Петр Поршин просил присвоить местному шахматному клубу имя Владимира Жириновского.
Как сообщается, Евгений Тюрин взял обращение под личный контроль. По данному вопросу будут направлены запросы в профильные структуры.
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии награждения победителей премии «Время героев»
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