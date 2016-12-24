В Мордовии завершились встречи клуба социальных предприятий «Бизнес с душой»

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в регионе прошли очередные встречи клуба социальных предприятий «Бизнес с душой».
На встречах действующие социальные предприниматели знакомили участников проекта со своей деятельностью. Финальной локацией стал медицинский центр. Его руководитель Оксана Зеленова получила грант на развитие бизнеса в прошлом году.
Полученные средства пошли на приобретение переносного аппарата УЗИ, что позволило оказывать услуги пациентам на дому.
Проект «Бизнес с душой» впервые прошел в прошлом году. Его участники отмечают актуальность встреч - можно из первых уст узнавать об особенностях деятельности предприятий и задавать возникающие вопросы на месте.
Подробнее о мерах государственной поддержки бизнеса можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.
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