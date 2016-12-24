В Мордовии ночное ДТП привело к гибели 18-летнего водителя

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По информации Госавтоинспекции республики, 5 октября в Атяшевском районе в 00:30 на 2 км автодороги «Большие Манадыши – Тетюши – Атяшево» 18-летний молодой человек без водительских прав не справился с управлением автомашиной «ВАЗ 21074» и совершил съезд в правый по ходу движения кювет. Здесь автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся.
В результате ДТП водитель «ВАЗ 21074» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, назначены экспертизы.
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