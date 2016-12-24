Артём Здунов поручил усилить меры по предотвращению лесных пожаров

5 октября на еженедельном оперативном совещании с Правительством и главами районов Глава Мордовии Артём Здунов потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за соблюдением противопожарных требований. В настоящее время на территории региона установился пятый класс пожарной опасности. Это значит, что очень велика вероятность возгорания травы и лесных массивов.

Главными условиями предотвращения пожаров и гарантией сохранения лесов является соблюдение всех требований безопасности. К сожалению, люди не всегда их соблюдают.

Как доложил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин, с начала пожароопасного сезона в лесах республики зафиксировано 12 лесных пожаров, 11 из них - за последние две недели.

«На тушении было задействовано 220 человек личного состава, 74 единицы техники. В том числе от МЧС - 42 человека и 10 единиц техники», - отметил министр.

На текущий момент в республике продолжается борьба с лесным пожаром в Рузаевском районе. Для тушения пришлось привлекать пожарный поезд.

Артём Здунов подчеркнул: пожара можно было избежать, если бы активнее работали административно-технические комиссии.

«Делайте мониторинг, обходы, - обратился руководитель региона к главам района. - В Рузаевке все пошло с населенного пункта, и элементарный обход и мониторинг ситуацию бы спасли. Сейчас же нам приходится героически справляться с ситуацией, привлекать пожарные поезда, технику, людей. Не составляете протоколы - тогда будете сами нести эту ответственность».

Перед главами сельских поселений поставлена задача активнее вести эту работу.