Более 170 педагогов Мордовии повысят квалификацию в рамках нацпроекта «Демография»

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Обучение в рамках повышения квалификации начнется уже в октябре. Наиболее популярные образовательные программы - «Педагогические и информационные технологии организации образовательного процесса в основной и средней школе», «Современные технологии в педагогике: интерактивные технологии обучения» и др.
Обучающая программа построена таким образом, что заниматься можно в свободное время, без ущерба для работы и повседневных обязанностей. Завершается обучение итоговым тестированием, после чего педагоги получат удостоверение о повышении квалификации.
Чтобы точнее подобрать нужную программу, карьерные консультанты Службы занятости провели в Мордовии профориентационное тестирование с учителями, оставившими заявки на обучение. Занятия проходят в очном и очно-заочном форматах с использованием дистанционных технологий.
Служба занятости предлагает жителям Мордовии повысить свою квалификацию, чтобы найти новую работу, развить карьеру или стать самозанятым. Узнать о доступных направлениях обучения и подать заявку можно дистанционно через портал «Работа России» или при личном обращении в Кадровый центр.
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