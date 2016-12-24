Телевизионная мачта в Саранске включит праздничную подсветку в День учителя

Репортер

5 октября в День учителя телевизионную мачту в Саранске украсит праздничная подсветка. На высотной доминанте города c 19:00 до 23:00 появятся динамические световые композиции в теплой осенней цветовой гамме.

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