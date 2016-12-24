В Мордовии Росгвардейцы за прошедший месяц изъяли более 50 единиц оружия

Всего за сентябрь текущего года сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы принято свыше 730 заявлений от граждан и представителей юридических лиц по вопросам предоставления государственных услуг в сфере оборота гражданского и служебного оружия, осуществления частной охранной деятельности. По результатам рассмотрения обращений правоохранителями выданы 718 разрешительных документов.

Одновременно, росгвардейцами проведены 163 проверки граждан - владельцев оружия по месту их жительства. Выявлено 16 нарушений правил оборота гражданского оружия. К административной ответственности за различные нарушения привлечены 16 владельцев оружия. По различным основаниям изъяты 59 едениц гражданского оружия, 195 шт. патронов.

За нарушения законодательства о частной охранной деятельности к административной ответственности привлечены: 4 юридических лица - частные охранные организации, 5 руководителей и 2 работника ЧОО.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия граждане предоставляют заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия влечет за собой привлечение к административной ответственности.