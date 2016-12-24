В Мордовии сертификат на материнский (семейный) капитал получили более 61 тысячи жителей

Одна из самых популярных мер поддержки семей и будущих родителей в рамках национального проекта «Демография» – это материнский капитал. С начала реализации нацпроекта материнский капитал предоставлялся при рождении второго или последующего ребенка, однако в 2020 году программа была расширена и на первенцев.

В Мордовии за время действия программы, а именно с 2007 года, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал получили более 61 тысячи жителей. Этими средствами полностью или частично распорядились более 55 тысяч семей.

Направить средства можно на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, образование детей, накопительную пенсию родителей, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью. Программа позволяет выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

Варианты распоряжения материнским капиталом постоянно совершенствуются. Так, с 2023 года семьям предоставлено право на получение ежемесячной выплаты на всех детей в возрасте до трех лет. Кроме того, стало возможным направление средств материнского капитала на оплату образовательных услуг у индивидуальных предпринимателей, а также на реконструкцию домов блокированной застройки.

Социальный фонд проактивно оформляет сертификат на материнский капитал, используя поступившие данные реестра ЗАГС о рождении. Сертификат предоставляется в электронном виде в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги». Там же, на портале, семья может дистанционно распоряжаться маткапиталом на выбранные цели и контролировать остаток средств.

В Мордовии при рождении третьего и последующего ребенка также предоставляется республиканский (семейный) капитал. Только с начала 2024 году его получили 449 семей.