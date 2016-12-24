Мордовские ученые создают витаминные смеси, повышающие удой коров и рост телят

Ученые МГУ им .Н.П.Огарева разработали рецепты премиксов для телят и коров. Использование витаминно-минеральной сухой смеси способствует увеличению массы телят и росту рентабельности их выращивания, а также повышению молочной продуктивности коров свыше 13,8% по сравнению с текущей технологией кормления.

Работа ученых началась в связи с возникшими у компании «Восток» из Нижегородской области дефицитом кормов собственного производства. Нехватка возникла в результате увеличения поголовья, при этом руководство предприятия было заинтересовано и в увеличении его молочной продуктивности не менее чем на 10%.

Для этого учеными МГУ им .Н.П.Огарева были созданы и проверены рецепты премиксов с использованием неорганических и органических микроэлементов.

«Разработанные рецепты премиксов могут использоваться и на фермерских хозяйствах, и на агрохолдингах с учетом корректировки дефицита или избытка изучаемых микроэлементов в кормосмесях», – отметил директор аграрного института МГУ им. Н. П. Огарева Алексей Столяров.

«Данная разработка – пример тесного взаимодействия между нашим вузом и предприятиями, которые обращаются к коллегам для развития их производства. После первого успешного проекта компании часто продолжают сотрудничество, как это случилось и с ООО «Восток», которое сделало теперь запрос на оптимизацию питания всех половозрастных групп животных на фоне химического состава и питательности кормов собственного производства в форме консультационных услуг», – прокомментировал ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

Работа ученых велась в рамках реализации одного из направлений проекта НОЦ «Инженерия будущего».