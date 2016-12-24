Жители и гости Саранска смогут отведать оригинальные блюда на гастрономическом фестивале

Уже завтра, 5 октября, на набережной реки Инсар в Саранске пройдет осенний гастрономический фестиваль. Жители и гости Саранска смогут отведать оригинальные блюда и поучаствовать в мастер-классах.

На гастрономической площадке будут представлены лучшие рестораны и кафе города. Студенческие сообщества познакомят публику со своими национальными кухнями, а на кулинарной ярмарке можно будет приобрести специи, сладости и плоды сезонного урожая.

Кроме того, на фестивале развернется выставка-продажа работ молодых художников Мордовии с мастер-классом по созданию картин на холсте, а также пройдет выставка авторских украшений, одежды и аксессуаров.

Фестиваль украсят выступления молодых исполнителей и джазового оркестра «Биг-бенд Саранск».

Начало фестиваля в 12:00. Вход свободный.