В УФСИН по РМ прошли подготовку 14 инструкторов-кинологов

В Межрегиональном учебном центре УФСИН по РМ состоялся очередной выпуск специалистов-кинологов. 14 инструкторов-кинологов из 7 территориальных органов ведомства в полном объеме освоили программу профессиональной подготовки по профессии «Проводник (вожатый) служебных собак».

По истечении трех месяцев обучения инструкторы-кинологи с закрепленными за ними служебными собаками на практическом этапе провели успешное преодоление полосы препятствий, четвероногие питомцы продемонстрировали выучку и навыки, направленные на поиск и задержание преступников.

Как отмечают в УФСИН по РМ, по окончании обучения слушателям были вручены свидетельства о присвоении квалификации «Проводник (вожатый) служебных собак 4 разряда».