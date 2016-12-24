Руководитель ЦУР Республики Мордовия принял участие в Межрегиональной конференции «Инфофорум-Прикамье»

С 1 по 4 октября в Перми приходила VI Межрегиональная конференция Приволжского федерального округа «Инфофорум-Прикамье». В ней участвовали представители бизнеса, компаний-разработчиков, промышленных предприятий, институтов развития, Центров управления регионами и органов власти.

Главными темами конференции стали обеспечение технологического суверенитета РФ, создание комфортной и защищенной информационной среды для граждан, защита объектов критической информационной среды в регионах и проблемы развития импортонезависимости в сфере информационной безопасности.

Также ЦУР Пермского края провел секцию «Госпаблики как часть критической инфраструктуры обеспечения информационного суверенитета», к которой присоединились руководители АНО «Диалог Регионы» и Центров управления регионами из ПФО, в том числе руководитель ЦУР Республики Мордовия Андрей Барашихин.

«Сегодня мы живем в условиях информационной войны, когда российский сегмент интернета переполнен фейками, затрагивающими самые разные сферы. Поэтому важность госпабликов сейчас высока, как никогда. Они призваны предоставлять гражданам самую актуальную и, что главное, официальную информацию из первых рук, тем самым создавая безопасное цифровое пространство вокруг человека. К примеру, в Мордовии сейчас функционируют больше 1 300 госпабликов. И в каждый из них наши граждане могут обратиться со своими вопросами или проблемами, чтобы оперативно получить достоверный ответ», – прокомментировал Андрей Барашихин.

Зампредседателя Правительства Пермского края Алексей Черников отметил, что госпаблики – это самый удобный для населения формат общения с властью. Это видно по активности граждан, числу их запросов и решенных таким образом проблем.

В ходе конференции также наградили участников конкурса «Лучший госпаблик ПФО». Мордовия стала победителем в номинации «Учреждения спорта».