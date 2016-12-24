Стартовал второй образовательный модуль программы «Время героев»

Образовательная программа, подготовленная Высшей школой государственного управления Президентской Академии, пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж» и будет включать в себя, выездной учебный модуль в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде, а также экспедицию на остров Итуруп.

Новый образовательный модуль будет посвящен базовым принципам формирования экономики и бюджета страны в современных условиях, участникам расскажут о различных подходах и методах финансирования при реализации государственных задач, а также аспектах выстраивания грамотных и эффективных коммуникаций государственными и муниципальными служащими.

«С нетерпением ждал начала второго модуля Программы. Тот уникальный объем знаний и авторитетные спикеры, которые с нами этими знаниями делятся, — такого опыта больше нигде не получить. Сегодня только первый образовательный день, но я уверен, что впереди нас всех ждёт познавательная, глубокая и обширная программа обучения, по итогам которой мы получим знания, которые обязательно пригодятся нам впоследствии уже при исполнении своих должностных обязанностей», — сказал Герой России, участник программы «Время Героев» Юрий Абаев.



В первый день перед участниками первого уровня программы «Время героев» выступили Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров и Генеральный директор Национального ESG Альянса Андрей Шаронов.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров рассказал о важности правильных кадровых решений, которые имеют критическое значение для успеха любой компании. Человеческий фактор невозможно переоценить, поэтому управленцы должны обладать определенным набором личностно-профессиональных качеств, от которых зависит их продуктивность. Одним из важных навыков является «прокачанный» социальный интеллект.

«Руководитель не может решать стоящие перед ним задачи, не опираясь на свои коммуникативные навыки, на социальный интеллект. Настроенность на диалог, эмпатия и внимание к собеседнику, чувство момента и взаимодействие с подчиненными не менее важны для успеха, чем владение материалом. Поэтому в диагностическом материале, который разработан экспертами Академии, мы обязательно замеряем эти характеристики, чтобы в процессе обучения помочь руководителям овладеть и этим важным инструментом», – отметил Алексей Комиссаров.



Напомним, программа «Время героев» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая 2024 года.