В Саранске отопительный сезон начнется с 7 октября

По информации городской Администрации, соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия Главы Саранска Владимир Быков.

Власти города приняли решение о начале отопительного сезона с учетом прогноза Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о понижении среднесуточной температуры наружного воздуха.

Запуск отопления произойдет не одномоментно по всей территории городского округа, а постепенно в течение нескольких дней - это продиктовано техническими условиями.



Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно включат отопление в жилых домах и офисных зданиях. Затем - на предприятиях торговли и промышленности.

При возникновении проблем по теплоснабжению горожанам необходимо обращаться в управляющие компании, диспетчерскую Саранских тепловых сетей - 54-69-04, службу «071» (24-24-71 – с сотового) и ЕДДС г.о. Саранск – 24-07-07. Служба «071» и ЕДДС работают круглосуточно.